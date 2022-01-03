Казахстанский футбольный клуб расстался с чемпионским составом

Павлодарский "Аксу" пошел на радикальные меры перед дебютом в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, победитель первой лиги расстался с двенадцатью игроками и тренерским штабом. Команду покинули Тимур Жакупов, Владислав Чернышов, Даулет Зайнетдинов, Вадим Яковлев, Павел Шабалин, Даурен Мажитов, Биржан Хабит, Тамерлан Агиманов, Динмухаммед Маруа, Демият Сламбеков, Валерий Ленькови и Константин Заречный.

Между тем, ассистент главного тренера Виталий Вихлянов был приглашен для проведения втягивающего сбора.