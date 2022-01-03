Казахстанский футболист отправился в европейский клуб

​Воспитанник "Атырау" и бразильской академии "Оле Бразил" Алексей Родионов продолжит карьеру в Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации ​Meta-ratings.kz, нападающий станет игроком "Алашкерта". Инициатором перехода Родионова стал экс-наставник "Атырау" Арам Восканян, возглавивший клуб из Армении.

Родионов за свою карьеру выступал за "Атырау" и "Астану". В 2015 году он провел только одну игру в составе столичного клуба.

"Алашкерт" - действующий чемпион Армении. После осенней части чемпионата клуб занимает пятое место и отстает от лидера "Арарат-Армении" на 19 очков.