Казахстанский футболист близок к переходу в клуб РПЛ

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Сегодня 15:00
©ФК "Астана"

Защитник молодежной сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов может перейти в российский клуб "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний футболист в данный момент находится с новой командой в Турции на учебно-тренировочных сборах.

Прошлый сезон Скворцов провел в составе "Турана", отыграв 22 матча в чемпионате Казахстана. Также Лев выступал за "Астану" и "Атырау". Имеет опыт игры во всех юношеских и молодежной сборных Казахстана.

В российской премьер-лиге "Химки" после 17 туров занимают 15-е место в турнирной таблице.

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Метки:
Туран ФК Сборная РК по футболу Премьер-лига России Футбольные трансферы КПЛ
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