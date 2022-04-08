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Казахстанские таланты и лидеры "Астаны". Пять игроков КПЛ, которые могут уехать в премьер-лигу России

Казахстанские таланты и лидеры "Астаны". Пять игроков КПЛ, которые могут уехать в премьер-лигу России
©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В ближайшее время футбольный рынок КПЛ может стать крайне привлекательным для клубов российской премьер-лиги. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках "Ордабасы", "Астаны", "Актобе" и "Тобола", способных уехать в РПЛ. 

Эльхан Астанов

В недавнем интервью Эльхан рассказал, что, помимо девяти предложений от команд КПЛ, им интересовался еще один клуб из России. Сам хавбек нацелен в ближайшее время уехать именно в РПЛ. Многопрофильный полузащитник с отличными физическими возможностями, техническим оснащением и при этом молодой - это действительно те плюсы, которые могут привлечь клубы РПЛ. 

Максим Самородов

"Есть шесть российских команд, которые следят за Максимом, собирают по нему информацию. Но предметного разговора ни с кем не было, шли только ознакомительные беседы, можно сказать, он на карандаше", - об этом говорил агент нападающего "Актобе" Дмитрий Агеев. 

Самородов сверкнул в прошлом сезоне, и сейчас ему надо закрепить успех в КПЛ, окончательно убедив скаутов из России. Возраст, данные, голевое чутье - все эти факторы являются плюсом. Если Максим забьет на уровне 8-10 голов в нынешнем сезоне, почти нет сомнений, что у него будет готовое предложение из РПЛ. Кстати, небольшое начало уже положено - только восстановившись после травмы, он отдал голевую передачу в игре с "Шахтером". 

Игорь Сергеев 

В конце прошлого года к форварду сборной Узбекистана уже был предметный интерес из России, в частности его представители контактировали с "Химками". Сделка не состоялась, Сергеев остался в "Тоболе", но желание уехать в более конкурентную лигу остается. 

У игрока отличная статистика за последние годы в чемпионатах Казахстана и Узбекистана, он выходит на пик карьеры, поэтому переезд в РПЛ был бы логичным решением. Сейчас узбекистанцу важно показать себя не только в чемпионате Казахстана, но и в еврокубках за "Тобол". 

Макс Эбонг

Из нынешних игроков сборной Беларуси Эбонг, вероятно, пользуется наибольшим интересом среди тех, кто еще не играет в РПЛ. Судя по всему, отъезд полузащитника "Астаны" в Россию неминуем, но пока не совсем понятно, когда именно он произойдет. У Эбонга действующий контракт, плюс есть ощущение, что ему надо провести более убедительный и стабильный сезон за "Астану", чтобы наконец получить конкретный офер из России. 

Камо Оганесян 

Большую часть зимнего трансферного окна латераля сборной Армении сватали в испанские, греческие и российские клубы, но в итоге он остался в Казахстане, на правах свободного агента перейдя в "Астану". 

Но говорить, что Оганесян не доберется до РПЛ, преждевременно. Учитывая ситуацию с отъездом большинства легионеров, в России может возникнуть кадровый дефицит, поэтому игроки сборных Армении, Беларуси и Казахстана должны привлечь особое внимание. У Оганесяна есть все данные для выступления в РПЛ, и не исключено, что уже летом интерес к игроку будет более предметным. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2 Динамо М 23 14 4 5 42-24 46
3 ЦСКА М 23 13 4 6 34-20 43
4 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5 Локомотив М 22 10 7 5 32-25 37
6 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8 Крылья Советов 23 9 5 9 29-26 32
9 Нижний Новгород(II) 23 7 6 10 22-33 27
10 Спартак М 23 7 6 10 24-32 27
11 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15 Арсенал Т 23 5 6 12 24-46 21
16 Уфа 23 4 9 10 21-32 21

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Метки:
КПЛ Премьер-лига России Ордабасы ФК Астана ФК Тобол ФК Актобе ФК

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