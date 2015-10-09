Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 10:12
 

Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением

  Комментарии

Поделиться
Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением ©КФФ

В казахстанской премьер-лиге стартует программа обмена арбитрами, запущенная в рамках меморандума о сотрудничестве между судейскими комитетами Кыргызского футбольного союза и Казахстанской федерации футбола, передают Vesti.kz.

Поделиться

В казахстанской премьер-лиге стартует программа обмена арбитрами, запущенная в рамках меморандума о сотрудничестве между судейскими комитетами Кыргызского футбольного союза и Казахстанской федерации футбола, передают Vesti.kz.

Жёсткие судьи получили топ-матчи 23 тура КПЛ. Они удаляли игроков и тренеров в еврокубках и финалах

Как информирует пресс-служба КФФ, соглашение предусматривает участие иностранных арбитров в матчах чемпионата Казахстана, а казахстанских судей — в играх за пределами страны. Такой формат позволит судьям обмениваться опытом и лучше адаптироваться к международным требованиям.

Первые назначения состоятся уже в эти выходные. Встречу "Астана" – "Елимай" обслужит арбитр из Португалии, а центральный матч тура "Кайрат" – "Актобе" доверено судье из Кыргызстана.

Программа направлена на развитие отечественного судейского корпуса. Казахстанские арбитры продолжат работать в чемпионате, при этом получат возможность выходить на международный уровень, повышать квалификацию и знакомиться с разными школами судейства.

Прямые трансляции матчей "Кайрат" - "Актобе" и "Астана" - "Елимай" в КПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 23, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Актобе
Проголосовало 45 человек

Реклама

Живи спортом!