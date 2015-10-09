"Интер Майами" разгромлен: Месси не забил пенальти паненкой

"Интер Майами" потерпел крупное поражение в гостях от "Шарлотт" в регулярном чемпионате МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Хет-трик оформил Идан Токломати (34-я, 47-я и 84-я минуты, с пенальти).

Капитан "цапель" Лионель Месси не реализовал пенальти на 32-й минуте, пробив ударом паненкой. Кроме того, "Интер Майами" доигрывал матч вдесятером после удаления Томаса Авилеса на 79-й минуте.

"Шарлотт" с 53 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Интер Майами" идёт восьмым с 46 очками.