В Казахстане заинтересовались футболистом с опытом игры против "Барселоны" и "Ромы"

Ранее он вызывался в сборную.

Фото: pressball.by©
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Сегодня 19:41

31-летний сербский защитник "Црвены Звезды" Неманья Милунович попал в сферу интересов казахстанских клубов, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на B92.

"Контракт футболиста истекает в июне 2021 года. Хорошее выступление вызвало интерес клубов из России и Казахстана, но "Црвена Звезда" намерена сохранить его в составе, предложив новый контракт", - пишет сербское издание.

В текущем чемпионате Сербии Милунович сыграл восемь матчей, забив два мяча. Также провел все шесть матчей в рамках группового этапа Лиги Европы, забив в одном из них победный мяч в ворота бельгийского "Гента".

Ранее футболист выступал за белорусский БАТЭ, в составе которого в Лиге чемпионов играл против "Барселоны", "Ромы" и других известных клубов.

В активе игрока значатся также четыре матча за сборную Сербии, в которую он начал привлекаться четыре года назад.

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Сегодня 19:41
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