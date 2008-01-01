В Казахстане заинтересовались футболистом с опытом игры против "Барселоны" и "Ромы"

31-летний сербский защитник "Црвены Звезды" Неманья Милунович попал в сферу интересов казахстанских клубов, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на B92.



"Контракт футболиста истекает в июне 2021 года. Хорошее выступление вызвало интерес клубов из России и Казахстана, но "Црвена Звезда" намерена сохранить его в составе, предложив новый контракт", - пишет сербское издание.



В текущем чемпионате Сербии Милунович сыграл восемь матчей, забив два мяча. Также провел все шесть матчей в рамках группового этапа Лиги Европы, забив в одном из них победный мяч в ворота бельгийского "Гента".



Ранее футболист выступал за белорусский БАТЭ, в составе которого в Лиге чемпионов играл против "Барселоны", "Ромы" и других известных клубов.



В активе игрока значатся также четыре матча за сборную Сербии, в которую он начал привлекаться четыре года назад.