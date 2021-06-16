29-летний белорусский нападающий Антон Сарока ведет переговоры с одним из клубов КПЛ. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что буквально на днях он расстался с БАТЭ и к нему есть предметный интерес от одного из клубов Казахстана. Предполагается, что это "Жетысу", потому что внутри команды прошел слух, что к ним едут нападающий из Беларуси и защитник из России.

В юности Сарока считался большим талантом и его подписал "Рубин". Но в Казани он не заиграл, был отдан в аренду в "Городею", где провел хороший отрезок. Затем были "Минск", отъезд в бельгийский "Локерен". А в марте 2019 года вернулся на родину, подписав контракт с БАТЭ. Кроме того, вызывается в сборную Беларуси.

При этом он является клиентом агентства, занимающегося делами казахстанского универсала Бахтиера Зайнутдинова. Также их клиентами являются хорошо знакомые казахстанским болельщикам Доньет Шкодра, Иван Пешич и Сергей Зенев.

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