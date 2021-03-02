"Казахстан и "Астана" стали для меня родными". Эрич подвел итог карьеры в клубе и обратился к болельщикам

Экс-капитан "Астаны" Ненад Эрич обратился к болельщикам столичной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее "Астана" объявила об уходе голкипера. Также столичный клуб вывел из обращений игровой номер Эрича.

"Я искренне был удивлен и, конечно, горд тем, что клуб решил закрепить первый номер, тем самым оценил мой скромный вклад в успехи команды. Я всегда говорил, что "Астана" и Казахстан стали для меня родными, я 10 лет провел в клубе, именно "Астана" дала мне возможность почувствовать атмосферу еврокубковых матчей, что является, пожалуй, вершиной карьеры для многих футболистов! Я очень благодарен всем, кто причастен к "Астане", кто делил с командой радости и беды все эти 10 лет – руководство, все футболисты, тренерский штаб, администрация, болельщики клуба!

Также я хотел бы отдельно еще раз выделить болельщиков клуба – они настоящая опора клуба, возможно, без них не было бы того Ненада Эрича и той "Астаны", которых сейчас все привыкли видеть, мы всегда чувствовали их поддержку, вне зависимости от того, где бы мы не играли! И я очень сильно надеюсь, что пандемия и небольшой спад, который был в прошлом году, только еще больше сплотят болельщиков и команду.

Без разницы, как сложится дальше жизнь, у меня в Нур-Султане останется большое количество друзей, и часть меня навсегда останется на "Астана-Арене" и в ФК "Астана"!

Я уверен, что "Астану" впереди ждет большое количество приятных моментов и ярких побед, надеюсь, что мы все вместе порадуемся уже в ближайшее время в матчах за Суперкубок Казахстана! "Астана" уже пять раз выиграла этот трофей, так почему бы не сделать это и шестой раз в этом году? По крайней мере, я ей этого желаю!" - цитирует Эрича пресс-служба клуба.