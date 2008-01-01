"Кайсару" заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера

Новый главный тренер "Кайсара" будет назначен только с одобрения областного акимата, сообщает Meta-ratings.kz.

В клубе ранее выбрали на эту должность молодого местного специалиста Ерлана Шойтымова. Его кандидатуру всецело поддержали и руководители, и активные болельщики. Но в акимате области наложили вето на это решение. А "Кайсару" сообщили, что нашли другого кандидата на эту должность.

Отмечается, что руководство области не устроило отсутствие у Шойтымова опыта работы в КПЛ. Какую кандидатуру там выбрали на должность главного тренера "Кайсара", неизвестно, но очевидно, что это тоже будет казахстанский специалист.