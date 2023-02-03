"Кайсар" спасся в матче с румынским клубом

Футбольный клуб "Кайсар" провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции. Спарринг-партнером выступил румынский "Бая-Маре", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. При этом кызылординская команда уступала по ходу игры, но Елжас Алтынбеков спас ее от поражения.

С составом "Кайсара" на третий сбор в Турции можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что в сезоне-2022 "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером кызылординского клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".

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