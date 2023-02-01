"Кайсар" решил судьбу находившегося на просмотре легионера

Полузащитник сборной Литвы по футболу Миндаугас Григаравичюс не останется в "Кайсаре", где находился на просмотре. Об этом сообщает пресс-служба кызылординского клуба.
Прежде он выступал на родине за "Ритеряй", "Йонаву", "Стумбрас", "Утянис", "Судуву", "Клайпеду", а также за латвийские "Елгаву" и "Метту".
Также играл за юношеские и молодежную сборные Литвы, а в главную национальную команду начал вызываться с 2016 года.
Ранее "Кайсар" объявил состав на третий сбор в Турции, где запланирован ряд товарищеских матчей.
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