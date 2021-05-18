"Кайсар" пустил болельщиков на домашний матч с "Астаной"

Матч 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу "Кайсар" - "Астана" пройдет со зрителями, сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

Стадион будет заполнен на 20 процентов. Руководство "волков" просит болельщиков садиться на специально отведенные места и носить маски.

"Билеты поступят в продажу с 10:00. Стоимость взрослого билета - 300 тенге, для детей до 14 лет - 150 тенге", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, матч "Кайсар" - "Астана" состоится сегодня, 18 мая и начнется в 21:00. Трансляция доступна по этой ссылке.

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