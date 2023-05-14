"Кайсар" одержал победу над "Тоболом" в КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 9
Голы:Приндета (Милойко), 55 (1:0)
В Кызылорде состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Кайсар" принимал костанайский "Тобол" и выиграл со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Виталий Приндета, отличившийся на 55 минуте.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
"Кайсар" поднялся в турнирной таблице с девятого на седьмое место. А "Тобол" опустился с восьмого на девятое. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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