"Кайсар" назначил нового главного тренера

50-летний Султан Абильдаев назначен на пост главного тренера кызылординского "Кайсара", сообщает KazFootball.kz.

Он уже возглавлял клуб с января по ноябрь 2016 года и приводил его к золотым медалям первой лиги.

В его тренерский штаб также вошли Канат Шеримбетов и Ерлан Шойтымов.

Абильдаев является воспитанником кызылординского футбола. Первые шаги делал в "Кайсаре", также выступал за "Иртыш", "Кайрат" и "Атырау". После завершения игровой карьеры уже более десяти лет по сей день трудится в структуре кызылординского коуба. Работал тренером, старшим тренером, затем тренером-аналитиком фарм-клуба "Кайсара" - "Байконура".

"Кайсару" заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера