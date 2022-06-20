В "Кайрате" рассказали об изменениях с приходом нового тренера

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:50

Защитник ФК "Кайрат" Виктор Васин высказался о победе над "Махтааралом" после прихода на пост главного тренера Кирилла Кекера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" победил клуб из Туркестанской области в матче 14-го тура КПЛ. Кекер сменил на посту главного тренера Курбана Бердыева. Васин в этом матче забил единственный мяч.

"Я очень рад сегодняшней победе. Главной целью на этот матч было набрать три очка. Игра нашей команды складывалась очень хорошо. Мы играли первым номером и много прессинговали соперника. Если бы нам удалось забить первый гол раньше, возможно, этот матч дался бы нам немного проще, но получилось забить только во втором тайме, поэтому ближе к концу игры нам пришлось отойти назад и играть на удержание.

Также я рад тому, что удалось забить. Этот факт добавил положительных эмоций лично для меня.
Касательно прихода Кирилла Сергеевича, скажу, что приход нового тренера в команду всегда является своеобразной встряской. Этот факт дарит новые эмоции. На тренировках выросла интенсивность, они стали более эмоциональными, потому что все игроки очень хотят показать себя с лучшей стороны, доказать тренеру свою состоятельность и заслужить место в составе.

В последнее время в социальных сетях и в различных СМИ ходят много разговоров о нашей группе атаки, в связи с чем хотел бы сказать, что ребята отлично работают, создают моменты, открываются и делают все правильно. А голы обязательно придут, нужно немного терпения", - заявил Васин.

Бердыев возглавил новый клуб после ухода из "Кайрата"

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кайрат ФК КПЛ Махтаарал ФК

Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 19:50
© 2008 - 2022 ТОО «EML»