Ассистент главного тренера "Кайрата" Дмитрий Кириченко рассказал о деятельности команды после задержания владельца алматинского клуба Кайрата Боранбаева. Его слова приводит "Рейтинг Букмекеров".

– Работаем, тренируемся, у нас все идет по графику. Надеемся на лучшее, что у Кайрата Советаевича все будет хорошо.

– На финансовое положение клуба задержание не влияет?

– Проблем нет.

Арест владельца ФК "Кайрат": появились подробности по делу Боранбаева

Напомним, Боранбаев был задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу. Суд арестовал его на два месяца. В отношении функционера расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.