В "Кайрате" прокомментировали переговоры с Куатом и уход легионера

©ФК "Кайрат"
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Сегодня 21:39

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался о возвращении в алматинский клуб Исламбека Куата, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также специалист дал комментарий относительно будущего Штрели Мамба, у которого закончилось арендное соглашение с "Ганзой".  

"Я заблокировал трансфера Куата? Откуда появилась информация, обращайтесь к ним, наверное, тот, кто это написал, лучше знает. 

Мамба? Как я понимаю. Его не будет в команде", - заявил Кирилл Сергеевич. 

Напомним, что Куат был отстранен от основного состава "Астаны" после конфликта с Жереми Манзорро. Полузащитник уже больше двух месяцев выступает за "Астана-М". Ранее Куат на протяжении пяти лет защищал цвета "Кайрата". 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Кайрат ФК Куат Исламбек Астана ФК КПЛ

Казахстан(футбол) КПЛ
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