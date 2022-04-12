"Кайрат" захотел вернуть Елдоса Ахметова. Подробности

Алматинский "Кайрат" нацелился на защитника "Тараза" Елдоса Ахметова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний футболист уже выступал за "Кайрат" с 2017 по 2019 годы. В услугах Ахметова заинтересован тренерский штаб алматинской команды, однако "Тараз" не готов бесплатно отпускать своего ведущего защитника.

Минувшей зимой Ахметов подписал контракт с "Астаной", однако затем вернулся в "Тараз", цвета которого защищает в текущем сезоне КПЛ.

Также Ахметов выступал за "Иртыш" и "Кайсар". В составе сборной Казахстана он провел 16 матчей.

Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира