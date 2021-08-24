"Кайрат" выбрал нового главного тренера. Сегодня официальное представление

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" определился с новым главным тренером команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им станет российский специалист Курбан Бердыев. Официальное представление наставника состоится сегодня, 24 августа.

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Напомним, сезон-2021 "Кайрат" начал под руководством Алексея Шпилевского, в июне его сменил Кирилл Кекер, который ушел в отставку после вылета из Лиги Европы. Сейчас обязанности главного тренера временно исполняет Артем Гавриленко.

Добавим, что после 19 туров "Кайрат" с 37 очками занимает третье место в КПЛ, отставая на пять баллов от лидирующего "Тобола".

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