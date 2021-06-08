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"Кайрат" вслед за Шпилевским может потерять лидера

За алматинцев он играет с 2019 года.

"Кайрат" вслед за Шпилевским может потерять лидера
Раде Дугалич. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник "Кайрата" Раде Дугалич может покинуть алматинский клуб и продолжить карьеру в чемпионате Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Republika, 28-летний игрок попал в сферу интересов "Црвены Звезды". Чемпион Сербии видит в защитнике "Кайрата" замену Неманье Милуновичу.

"Неманья Милунович, подписавший контракт с "Аланьяспором", покинул "Црвену Звезду" в качестве свободного агента, и там уже видели в качестве его замены Вукашина Йовановича. Однако, по последней информации, чемпион Сербии прекратил переговоры с чемпионом мира U-20, рост которого 187 сантиметров, поскольку он больше похож на Милоша Дегенека (188) и Александара Драговича (186), чем на Милуновича (195).

Из-за этого Деян Станкович хочет более высокого стоппера, похожего на Милуновича и способного доминировать в воздухе, поэтому "красно-белые" обратили взгляд на 28-летнего Раде Дугалича из "Кайрата". Дугалич имеет рост 194 сантиметров, чуть ниже Милуновича, и его главный козырь - игра на втором этаже", - пишет издание. 

Дугалич выступает за "Кайрат" с января 2019 года. Всего в составе "желто-черных" сыграл 65 матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Контракт сербского защитника с алматинским клубом действует до декабря 2022 года.

Ранее из "Кайрата" после 2,5 лет ушел главный тренер Алексей Шпилевский. Белорусский специалист возглавил немецкий ФК "Эрцгебирге".

Выиграл титул, ссорился с лидерами, доверял молодежи. Как прошли 2,5 года Шпилевского в "Кайрате"

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Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей Футбольные трансферы КПЛ-2021

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