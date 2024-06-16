"Кайрат" совершил громкий трансфер, подписав игрока европейской сборной

Защитник сборной Беларуси Александр Мартынович в ближайшее время станет игроком алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Опытный футболист уже прибыл в Алматы, послезавтра он подпишет контракт с клубом, об этом сообщает телеграмм-канал ЖаркOFF.

На 17-го июня запланирован медосмотр, при условии успешного прохождения которого на следующий день Мартынович подпишет соглашение с "жёлто-чёрными" до конца следующего сезона.

В последнем сезоне Александр Мартынович выступал за казанский "Рубин", во всех турнирах он сыграл 22 матча и отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 250 тысяч евро. Ранее защитник выступал за "Краснодар", минское "Динамо" и "Урал".