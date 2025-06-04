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Вчера 23:45

"Кайрат" сделал заявление по Жоао Пауло

©ФК "Кайрат"

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло успешно перенес операцию, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.   

"Хирургическое вмешательство прошло в госпитале Сан-Рафаэл в городе Натал (Бразилия). Операцию провели доктора Освальдо Лара и Родриго Брага - все прошло успешно.

Теперь Жоао начнет этап реабилитации в Бразилии, после чего вернется в Казахстан, где продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба клуба.

Напомним, наш бразильский нападающий весной получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Пауло перешел в "Кайрат" из "Ордабасы" летом 2021 года. В текущем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах за алматинский клуб и отметился одним забитым мячом.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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