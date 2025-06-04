"Кайрат" сделал заявление по Жоао Пауло

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло успешно перенес операцию, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Хирургическое вмешательство прошло в госпитале Сан-Рафаэл в городе Натал (Бразилия). Операцию провели доктора Освальдо Лара и Родриго Брага - все прошло успешно.

Теперь Жоао начнет этап реабилитации в Бразилии, после чего вернется в Казахстан, где продолжит восстановление под наблюдением медицинского штаба клуба.

Напомним, наш бразильский нападающий весной получил серьезную травму - разрыв крестообразной связки", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, Пауло перешел в "Кайрат" из "Ордабасы" летом 2021 года. В текущем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах за алматинский клуб и отметился одним забитым мячом.



