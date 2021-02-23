"Кайрат" разгромил клуб казахстанцев из чемпионата России

ФК "Кайрат" одержал разгромную победу над "Ротором" в товарищеском матче на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу алматинцев.

Уже после первого тайма команда Алексея Шпилевского вела 3:0. Дубль на счету Гулжигита Алыкулова. Еще один мяч забил Артур Шушеначев. А после перерыва отличился Арсен Буранчиев.

При этом "Кайрат" играл не основным составом. Ворота защищал 20-летний Данис Устименко. Также в состав вошли Сергей Кейлер, Денис Поляков, Александр Широбоков, Султанбек Астанов, Арсен Буранчиев, Данияр Усенов, Айбар Абдулла, Гулжигит Алыкулов, Артур Шушеначев, Адеринсола Эсеола.

Напомним, что в "Ротор" в межсезонье перешли сразу три игрока сборной Казахстана - это Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин. Они участие в этом матче не принимали. Но в состав российского клуба вошел экс-игрок "Астаны" Иван Маевский.