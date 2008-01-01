"Кайрат" расстанется с казахстанским полузащитником

Он хотел уйти еще летом.

Еркебулан Тунгышбаев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 20:07

Казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев, вероятнее всего, покинет "Кайрат". Как сообщает телеграм-канал "Гол емес!", его уход - уже практически свершившийся факт. 

Отмечается, что 25-летний футболист хотел отправиться в аренду еще в летнее трансферное окно. В алматинском клубе ему не хватает практики. Но главный тренер Алексей Шпилевский заверил подопечного, что свой шанс тот обязательно получит.

Заиграть в "Кайрате" за два сезона Тунгышбаев не смог и теперь близок к возвращению в "Ордабасы".

Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Межсезонье в КПЛ Шпилевский Алексей Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 20:07
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