"Кайрат" расстанется с казахстанским полузащитником

Казахстанский полузащитник Еркебулан Тунгышбаев, вероятнее всего, покинет "Кайрат". Как сообщает телеграм-канал "Гол емес!", его уход - уже практически свершившийся факт.

Отмечается, что 25-летний футболист хотел отправиться в аренду еще в летнее трансферное окно. В алматинском клубе ему не хватает практики. Но главный тренер Алексей Шпилевский заверил подопечного, что свой шанс тот обязательно получит.

Заиграть в "Кайрате" за два сезона Тунгышбаев не смог и теперь близок к возвращению в "Ордабасы".