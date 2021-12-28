"Кайрат" принял решение по казахстанскому защитнику

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:59

Казахстанский футболист Сергей Кейлер продлил трудовое соглашение с "Кайратом" до конца 2022 года, сообщает пресс-служба алматинского клуба.

27-летний защитник в минувшем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, отметился тремя результативными матчами, тогда как "Кайрат" финишировал на третьем месте в КПЛ-2021 и стал последним в квартете H группового этапа Лиги конференций.

В свое время Кейлер привлекался в юношеские сборные Казахстана. Также в его карьере были "Акжайык", "Окжетпес", "Кайсар", "Кызыл-Жар".

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Метки:
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