"Кайрат" принял решение по будущему португальского легионера

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о продлении контракта с португальским защитником Луишем Матой, передают Vesti.kz.

Новое соглашение рассчитано до конца 2028 года.

Луиш Мата присоединился к "Кайрату" в марте 2025 года и за это время стал одним из самых стабильных и надёжных игроков команды. За два сезона португалец провёл 79 официальных матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.

Примечательно, что в нынешнем сезоне защитник пропустил всего один матч, а с момента перехода принял участие в 92% всех официальных встреч "Кайрата" - это лучший показатель среди футболистов команды за данный период.

Напомним, что 26 ноября "Кайрат" примет шведский "Мьельбю" в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги конференций. "Мьельбю" с семью очками занимает девятое место в общей таблице ЛК, а казахстанский клуб располагается на 27-й строчке с двумя баллами.