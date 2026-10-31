КПЛ
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"Кайрат" потерял капитана перед последним матчем сезона в КПЛ

Александр Мартынович. Фото: ФК "Кайрат"©

Капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович пропустит заключительный матч сезона в Казахстанской премьер-лиге против "Алтая".

Как передает KazFootball.kz, 39-летний белорусский защитник не сможет помочь своей команде в игре 30-го тура из-за дисквалификации.

В предыдущем матче чемпионата против "Актобе", в котором "Кайрат" упустил чемпионство, Мартынович получил желтую карточку, которая стала для него восьмой в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше КПЛ капитан "Кайрата" провел 25 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что чемпионом КПЛ-2026 досрочно стал шымкентский "Ордабасы", который обошел "Кайрат". В последнем же туре определится, кто займет третье место, а также клубы, которые вылетят в первую лигу. Прямую трансляцию матчей можно посмотреть тут

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 29 21 5 3 59-21 68
2 Кайрат 29 19 7 3 59-22 64
3 Астана 29 15 8 6 46-29 53
4 Окжетпес 29 15 6 8 45-37 51
5 Актобе 29 13 7 9 44-37 46
6 Елимай 29 12 9 8 42-40 45
7 Тобол 29 12 5 12 40-39 41
8 Улытау 29 9 8 12 27-35 35
9 Женис 29 8 9 12 30-39 33
10 Каспий 29 9 6 14 31-42 33
11 Кызылжар 29 8 6 15 29-41 30
12 Иртыш 29 7 8 14 29-44 29
13 Алтай УК 29 6 9 14 30-41 27
14 Атырау 29 5 12 12 24-35 27
15 Жетысу 29 6 8 15 29-47 26
16 Кайсар 29 4 13 12 24-39 25

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