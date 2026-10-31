"Кайрат" потерял капитана перед последним матчем сезона в КПЛ

Капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович пропустит заключительный матч сезона в Казахстанской премьер-лиге против "Алтая".

Как передает KazFootball.kz, 39-летний белорусский защитник не сможет помочь своей команде в игре 30-го тура из-за дисквалификации.

В предыдущем матче чемпионата против "Актобе", в котором "Кайрат" упустил чемпионство, Мартынович получил желтую карточку, которая стала для него восьмой в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше КПЛ капитан "Кайрата" провел 25 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что чемпионом КПЛ-2026 досрочно стал шымкентский "Ордабасы", который обошел "Кайрат". В последнем же туре определится, кто займет третье место, а также клубы, которые вылетят в первую лигу. Прямую трансляцию матчей можно посмотреть тут.