"Кайрат" подготовил специальную форму для Суперкубка Казахстана

Футбольный клуб "Кайрат" продемонстрировал специальный комплект игровой формы, в котором выступит в Суперкубке Казахстана. Также были представлены комплекты основной, выездной и вратарской формы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Суперкубке кайратовцы сыграют полностью в черной форме с золотистым шрифтом.

Что касается основного комплекта, то с 2014 года он не претерпел изменений - полосатая "желто-черная" майка и черные трусы.

Выездной комплект формы будет полностью бирюзовым с белыми шрифтами.

Вратарский комплект будет полностью оранжевым.

Напомним, "Кайрат", ставший чемпионом Казахстана 2020 года, в полуфинале Суперкубка встретится с "Тоболом". Игра пройдет в Туркестане 3 марта. В другой паре днем ранее сыграют "Астана" и "Шахтер". Матч за третье место состоится 5 марта, а 6-го будет разыгран финал турнира.

Фото: ФК "Кайрат"©