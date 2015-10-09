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КПЛ
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"Кайрат" победил и вернулся на первое место в КПЛ-2026

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"Кайрат" победил и вернулся на первое место в КПЛ-2026 ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" одержал победу над "Окжетпесом" в перенесенном матче 16-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" одержал победу над "Окжетпесом" в перенесенном матче 16-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Кокшетау и завершилась со счетом 3:1 в пользу алматинцев. Первый гол гости забили на 15-й минуте, когда отличился финн Ойва Юккола.

На 23-й минуте Бектемир Абдумомонов восстановил равновесие. Во втором тайме, на 57-й минуте бразильский защитник Лукас Африко, оформивший дебютное взятие ворот в форме "желто-черных".

Итоговый результат на 90+5-й минуте установил Эдмилсон.


Таким образом, алматинцы набрали 36 очков и вернулись на первую строчку. Впрочем, идущий следом "Ордабасы" имеет преимущество по потерянным очкам. Шымкентцы набрали 34 балла и сыграли только 14 матчей, "Кайрат" - 17.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 14 6 4 4 19-15 22
6 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 15, мужчины
28 июня 17:00   •   не начат
Улытау
Улытау
(Жезказган)
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