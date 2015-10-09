"Кайрат" победил и вернулся на первое место в КПЛ-2026

Алматинский "Кайрат" одержал победу над "Окжетпесом" в перенесенном матче 16-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Кокшетау и завершилась со счетом 3:1 в пользу алматинцев. Первый гол гости забили на 15-й минуте, когда отличился финн Ойва Юккола.

На 23-й минуте Бектемир Абдумомонов восстановил равновесие. Во втором тайме, на 57-й минуте бразильский защитник Лукас Африко, оформивший дебютное взятие ворот в форме "желто-черных".

Итоговый результат на 90+5-й минуте установил Эдмилсон.

Таким образом, алматинцы набрали 36 очков и вернулись на первую строчку. Впрочем, идущий следом "Ордабасы" имеет преимущество по потерянным очкам. Шымкентцы набрали 34 балла и сыграли только 14 матчей, "Кайрат" - 17.

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