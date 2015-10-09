Два гола решили исход матча "Елимай" - "Кызылжар"

"Елимай" из Семея обыграл на своем поле петропавловский "Кызылжар" в матче 15-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Рамазан Оразов, реалиховавший на 61-й минуте пенальти и Фессу Плакка (80).0

"Елимай" набрал 23 очка и занимает четвертое место. У петропавловцев 15 баллов и 11 строчка в турнирной таблице.

"Елимай" прервал серию из двух поражений подряд. 4 июля "Елимай" сыграет с "Кызылжаром" на выезде.

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