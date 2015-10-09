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КПЛ
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Два гола решили исход матча "Елимай" - "Кызылжар"

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Два гола решили исход матча "Елимай" - "Кызылжар" ©ФК "Елимай"

"Елимай" из Семея обыграл на своем поле петропавловский "Кызылжар" в матче 15-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Елимай" из Семея обыграл на своем поле петропавловский "Кызылжар" в матче 15-го тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Семее завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Рамазан Оразов, реалиховавший на 61-й минуте пенальти и Фессу Плакка (80).0

"Елимай" набрал 23 очка и занимает четвертое место. У петропавловцев 15 баллов и 11 строчка в турнирной таблице.

"Елимай" прервал серию из двух поражений подряд. 4 июля "Елимай" сыграет с "Кызылжаром" на выезде.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар   •   Тур 15, мужчины
28 июня 17:00   •   не начат
Иртыш
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