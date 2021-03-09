"Кайрат" начал продажу билетов на матч КПЛ-2021. Департамент СЭК отреагировал

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов прокомментировал информацию о том, что "Кайрат" начал продажу билетов на домашний матч, сообщает Tengrinews.kz.

"Была информация, что футбольный клуб "Кайрат" выставил на продажу билеты. Как вы знаете, Алматы находится в "желтой" зоне. В "красной" и "желтой" зонах не допускается участие зрителей. Только в "зеленой" зоне и не более 20 процентов. Если даже в динамике (положительной) мы будем находиться, советую болельщикам обдумать. Учитывая то, что мы находимся в "желтой" зоне на границе с "красной". Участие зрителей недопустимо в "красной" зоне", - сказал Байгабулов.

Ранее "Кайрат" в соцсетях объявил о запуске онлайн-продажи билетов на матч первого тура КПЛ сезона-2021 с талдыкорганским "Жетысу", который намечен на 13 марта на Центральном стадионе в Алматы.

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"На игру будут допущены 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона с соблюдением всех санитарных норм. Абонементы сезона-2020 автоматически подлежат пролонгации на сезон-2021. Таким образом, владельцам абонементов 2020 года приобретать билет на матч нет необходимости. Вход и пребывание на стадионе – только в масках и перчатках. Приносим извинения, что в связи с объективными обстоятельствами мы не можем допустить на домашние матчи всех желающих. Желаем вам здоровья и удачи!" - говорится в сообщении клуба.

Напомним, в сезоне-2020 "Кайрат" стал чемпионом Казахстана, завоевав первое "золото" за 16 лет.