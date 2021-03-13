"Кайрат" в меньшинстве забил два гола и начал с победы сезон КПЛ-2021

Алматинцы защищают титул чемпиона.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 16:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 1
Кайрат - Жетысу 2:0

Голы: Косович, 69 (1:0) ; Алыкулов, 72 (2:0)

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Алматинский "Кайрат" одержал победу над талдыкорганским "Жетысу" в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Причем оба гола "Кайрат" забил во втором тайме после того, как остался меньшинстве - на 49-й минуте Денис Поляков получил красную карточку и был удален.

Сначала на 69-й минуте Небойша Косович с передачи Гулжигита Алыкулова открыл счет в матче, забив ударом из-за пределов штрафной.

А спустя три минуты Алыкулов уже сам отличился и удвоил преимущество команды.

Напомним, в сезоне-2020 "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом.

Метки:
КПЛ-2021 Жетысу ФК Кайрат ФК Алыкулов Гулжигит
Казахстан(футбол) КПЛ
6
Сегодня 16:54
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