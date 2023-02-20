"Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:33
©israelhayom.co.il

Израильский футболист "Маккаби" (Хайфа) Офри Арад перейдет в "Кайрат". Об этом сообщает israelhayom.il.

Отмечается, что 24-летний защитник окажется в алматинском клубе на правах аренды. Игрок будет получать в составе "желто-черных" около 20 тысяч долларов в месяц.

Также в его карьере был "Хапоэль" из города Рамат-Ган. С 2020 года вызывается в сборную Израиля.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 350 тысяч евро. 

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Кайрат" дома примет "Атырау".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:56
КПЛ
Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
Сегодня , 15:33
КПЛ
"Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка
Сегодня , 14:45
КПЛ
Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник
Сегодня , 12:50
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о новом трансфере
Вчера , 19:01
КПЛ
"Тобол" завершил предсезонные сборы
Вчера , 16:41
КПЛ
Клуб КПЛ решил судьбу бразильского футболиста
Вчера , 13:38
КПЛ
Успех "Мактаарала" и осечка "Атырау". Как прошли товарищеские матчи казахстанских клубов
18 февраля, 19:53
КПЛ
Гол Сейдахмета принес "Кайрату" победу во втором матче за день
18 февраля, 18:59
КПЛ
Исламхан и гроза Мбаппе. Представлена сборная казахстанских футболистов без клуба
18 февраля, 17:15
КПЛ
Матч призера КПЛ со "Спартаком" завершился разгромом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»