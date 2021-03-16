"Кайрат" дозаявил экс-форварда "Легии" и Сейдахмета

В ближайшей игре OLIMPBET-чемпионата Казахстана в составе "Кайрата" может появиться звездный новичок - форвард Хосе Канте Мартинес, передает телеграм-канал "Гол емес!".

30-летний футболист дозаявлен алматинским клубом. Форвард сборной Гвинеи, родившийся в Испании, до последнего времени выступал за варшавскую "Легию".

Также "Кайрат" добавил игрока молодежной сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета, с которым был перезаключен новый контракт.

Напомним, что "Кайрат" одержал победу в стартовом матче КПЛ-2021. Встречу второго тура команда проведет в пятницу, 19 марта, в Кызылорде против "Кайсара". Подробнее с календарем можно ознакомиться по этой ссылке.

Сверхкомплект центральных нападающих и нехватка правого вингера. Зачем "Кайрату" экс-форвард "Легии"?