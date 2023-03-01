Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам

Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам
©КФФ

Известный пассаж Самата Смакова о том, что он начинал играть на "огородах" и на них же закончил, - до сих пор актуален. Корреспондент Vesti.kz перед стартом нового розыгрыша чемпионата Казахстана фиксирует чудовищную ситуацию со стадионами КПЛ, ведь почти половина команд начнут сезон не на своих аренах. 

Инфраструктура остается для казахстанского футбола основной проблемой и болью. Годы идут, но вопросы глобально не решаются. В стране по-прежнему минимум стадионов уровня групповой стадии еврокубков (хотя даже к их состоянию есть огромные вопросы), отвратительные поля и бесконечные обещания руководителей в той или иной области о капитальной реконструкции или строительстве новых арен. 

В предстоящем сезоне чемпионата Казахстана примут участие 14 команд. Из них шесть проведут стартовый отрезок либо на запасных стадионах, либо вообще в других городах. В этой связи абсолютно логичным решением выглядит сокращение количества участников лиги со следующего года до 12 команд. 

Итак, кто же начнет КПЛ-2023 вне родных стен? Естественно, среди них выходцы из первой лиги. "Жетысу" планирует сыграть два стартовых домашних матча в Алматы на стадионе "Жас Кыран". Такое решение клуба мотивировано тем, чтобы сохранить и подвести в хорошем состоянии естественный газон на родном стадионе в Талдыкоргане. 

"Окжетпес" - еще один представитель первой лиги, вернувшийся в высший дивизион и не решивший проблемы с домашним стадионом до старта сезона. Кокшетаусцы на время переедут на "Астана Арену" и такой алгоритм действий для них уже вполне привычен. Кстати, аренда столичного стадиона одна из самых дорогих в стране. "Окжетпес" объясняет проведение нескольких домашних матчей в Астане тем, что на родном поле в Кокшетау будет производиться установка новой системы подогрева искусственного газона. 

В той же Алматы весной будет базироваться "Каспий". Но для домашних матчей актаусцы выбрали более солидный стадион - "Центральный". Таким образом, Кахабер Цхададзе вернется на когда-то родную и привычную для себя арену. В прошлые годы со стороны руководства "Каспия" звучали амбициозные планы о строительстве нового современного стадиона, однако пока все ограничивается заменой газона на стадионе "Жас Канат". Но это уже хоть какая-то положительная динамика, ведь домашнее поле "Каспия" не выдерживало критики со стороны футболистов и тренеров на протяжении нескольких лет. 

В отличие от "Окжетпеса", чуть более бережно к бюджету на сезон подошел "Кызыл-Жар". Они не стали еще одним гостем "Астана Арены", а решили арендовать стадион "Центральный" в Павлодаре, что, конечно, дешевле. Но проблема "Кызыл-Жара" с домашним стадионом такая же, как у "Окжетпеса" - необходимо установить систему подогрева газона. 

Но если клубы из северных регионов хоть как-то могут оправдаться из-за суровых погодных условий и продолжительных работ на стадионах, то вот на юге такие аргументы вряд ли доступны, однако трудности все равно есть. Так, в "Мактаарале" еще с прошлого года говорили о реконструкции местного стадиона "Алпамыс Батыр", но второй сезон в КПЛ они снова начнут без своих болельщиков.

На сей раз "Мактаарал" будет играть в Шымкенте на стадионе "Намыс" - это поле входит в структуру учебно-тренировочной базы "БИИК". Любопытно, что в прошлом году команда Горовенко играла домашние матчи на "Туркестан Арене". Но стадион, который, напомним, был введен в эксплуатацию в 2020 году, закрылся на ремонт! Да, это та самая арена за 39 миллионов долларов, где прошел ватерпольный матч с участием "Астаны" и где практически всегда гуляет ветер из-за отсутствия ограждения на двух секторах.  

И, наконец, "Актобе" - еще один клуб, оставшийся без значительной поддержки своих трибун, в данном случае команда действительно многое потеряет, ведь у "красно-белых" одна из лучших фанбаз в стране. Вероятно, в Актобе помнят обещания о строительстве нового стадиона еще с начала 2000-х годов, но на деле стабильно один из самых богатых клубов страны до сих пор надеется на старенький "Кобланды Батыр". 

Для "Актобе" уже стало традицией играть весной в КПЛ на поле школьного стадиона ОДЮСШ №8, и это выглядит очень контрастно на фоне амбиций клуба, который хочет выступать в еврокубках и бороться за чемпионство. 

Краткий экскурс по ситуации с инфраструктурой клубов КПЛ снова приводит нас к одному выводу: чемпионат Казахстана проводится не для болельщиков. Большинству руководителей абсолютно все равно, сколько людей придет на стадион, будет ли им комфортно, насколько условия позволяют играть самим футболистам и не говоря уже о какой-либо прибыли с матчдэя (понятия, которого, по сути, нет в КПЛ). Мы прошлись в основном по регионам, а ведь проблемы существуют даже в столице, на главном футбольном стадионе страны - "Астана Арене", там капитальный ремонт тоже необходим, что подтвердили  в управлении строительства Астаны. 

Ржавчина, ведра и пакеты на трибунах. Как выглядит "Астана Арена" за 200 миллионов спустя 14 лет

Фото: ПФЛК©

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ Актобе ФК Мактаарал ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК Жетысу ФК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:15
КПЛ
Экс-игроки "Ювентуса" и "Наполи", или кем "Астане" усилиться под Лигу чемпионов Экс-игроки "Ювентуса" и "Наполи", или кем "Астане" усилиться под Лигу чемпионов
Сегодня , 08:20
КПЛ
Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам
Вчера , 20:24
КПЛ
Воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Кайрате" Воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Кайрате"
Вчера , 18:00
КПЛ
Названа "неприятная особенность" казахстанского футбола Названа "неприятная особенность" казахстанского футбола
Вчера , 17:27
КПЛ
Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной
Вчера , 17:04
КПЛ
Обратились в ФИФА. В "Ордабасы" прояснили ситуацию по Исламхану Обратились в ФИФА. В "Ордабасы" прояснили ситуацию по Исламхану
Вчера , 09:20
КПЛ
Больше миллиона евро у Зайнутдинова. Сколько зарабатывают казахстанские футболисты за рубежом Больше миллиона евро у Зайнутдинова. Сколько зарабатывают казахстанские футболисты за рубежом
Вчера , 08:40
КПЛ
Легенда "Астаны" разрывает европейский чемпионат: вытащил команду со дна и забил с углового Легенда "Астаны" разрывает европейский чемпионат: вытащил команду со дна и забил с углового
27 февраля, 18:20
КПЛ
"Кайрат" снова без еврокубков? 4 мяча от "Пахтакора", минимум трансферов и зависимость от Жоао Пауло "Кайрат" снова без еврокубков? 4 мяча от "Пахтакора", минимум трансферов и зависимость от Жоао Пауло
27 февраля, 14:45
КПЛ
Игрок сборной Казахстана определился со своим будущим после сорвавшегося трансфера Игрок сборной Казахстана определился со своим будущим после сорвавшегося трансфера
26 февраля, 11:36
КПЛ
Футболист сборной Казахстана определился с новым клубом Футболист сборной Казахстана определился с новым клубом
25 февраля, 21:46
КПЛ
"Не понравилось". Тренер "Кайрата" разобрал поражение от чемпиона Узбекистана "Не понравилось". Тренер "Кайрата" разобрал поражение от чемпиона Узбекистана
25 февраля, 20:44
КПЛ
"Кайрат" проиграл чемпиону Узбекистана в напряженном матче с семью голами "Кайрат" проиграл чемпиону Узбекистана в напряженном матче с семью голами
25 февраля, 19:10
КПЛ
Футбольный сезон-2023 стартовал в Казахстане Футбольный сезон-2023 стартовал в Казахстане
25 февраля, 18:27
КПЛ
Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы" Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы"
25 февраля, 17:10
КПЛ
Видео всех голов, или как "Астана" стала обладателем Суперкубка Казахстана по футболу Видео всех голов, или как "Астана" стала обладателем Суперкубка Казахстана по футболу
25 февраля, 16:57
КПЛ
"Астана" победила "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана "Астана" победила "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана
25 февраля, 16:07
КПЛ
Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу
25 февраля, 15:15
КПЛ
"Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков "Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков
25 февраля, 10:55
КПЛ
Экс-хавбек "Блэкберна" и сборники из Казахстана. "Ордабасы" объявил о контрактах с пятью футболистами Экс-хавбек "Блэкберна" и сборники из Казахстана. "Ордабасы" объявил о контрактах с пятью футболистами
25 февраля, 08:55
КПЛ
Прямая трансляция матча "Астана" - "Ордабасы" за Суперкубок Казахстана Прямая трансляция матча "Астана" - "Ордабасы" за Суперкубок Казахстана
24 февраля, 23:36
КПЛ
"Кайсар" объявил о трансфере вратаря-чемпиона "Кайсар" объявил о трансфере вратаря-чемпиона
24 февраля, 20:21
КПЛ
Узбекский форвард за миллион евро. Стала известна заявка "Ордабасы" на сезон-2023 Узбекский форвард за миллион евро. Стала известна заявка "Ордабасы" на сезон-2023
24 февраля, 18:55
КПЛ
Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023 Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023
24 февраля, 15:48
КПЛ
Казахстанский клуб остался без домашнего стадиона и нашел выход Казахстанский клуб остался без домашнего стадиона и нашел выход
24 февраля, 14:37
КПЛ
Сексуальная жена топ-новичка "Кайрата": служила в армии и работала в полиции Сексуальная жена топ-новичка "Кайрата": служила в армии и работала в полиции
24 февраля, 13:43
КПЛ
Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче" Трансферы "Кайрата": вернули игрока из России и взяли воспитанника "Фенербахче"
24 февраля, 13:13
КПЛ
Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки
24 февраля, 11:59
КПЛ
"Аксу" подписал чемпиона Казахстана-2022 "Аксу" подписал чемпиона Казахстана-2022
24 февраля, 01:31
КПЛ
"Ордабасы" официально объявил о снятии трансферного бана "Ордабасы" официально объявил о снятии трансферного бана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus