"Каспий" упустил победу с 0:2 в матче КПЛ

©ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 18:57
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 25
Каспий - Акжайык 2:2

Голы: Залеский, 15 (1:0) ; Залеский, 30 (2:0) ; Чичиков, 46 (2:1) ; Гащенков, 69 (2:2)

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Актауский "Каспий" сыграл вничью с уральским "Акжайыком" в матче 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Актау завершилась со счетом 2:2. Причем хозяева вели к 30-й минуте уже 2:0, но во втором тайме упустили победу. Дубль у них на 15-й и 30-й минутах оформил Алексей Залеский, забивший второй гол с пенальти. А у "Акжайыка" авторами мячей стали Алексей Чичиков (46-я минута) и Михаил Гащенков (69-я).

"Акжайык" с 32 очками занимает седьмое место, а "Каспий" с 29 баллами располагается на девятой строчке. В заключительном туре "Акжайык" примет "Тобол", который будет играть золотой матч.

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Метки:
КПЛ-2021 Каспий Акжайык ФК


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Вчера 18:57
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