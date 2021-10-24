"Каспий" упустил победу с 0:2 в матче КПЛ

Актауский "Каспий" сыграл вничью с уральским "Акжайыком" в матче 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Актау завершилась со счетом 2:2. Причем хозяева вели к 30-й минуте уже 2:0, но во втором тайме упустили победу. Дубль у них на 15-й и 30-й минутах оформил Алексей Залеский, забивший второй гол с пенальти. А у "Акжайыка" авторами мячей стали Алексей Чичиков (46-я минута) и Михаил Гащенков (69-я).

"Акжайык" с 32 очками занимает седьмое место, а "Каспий" с 29 баллами располагается на девятой строчке. В заключительном туре "Акжайык" примет "Тобол", который будет играть золотой матч.

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