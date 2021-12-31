"Каспий" представил нового главного тренера

Болгарский специалист Николай Костов возглавил футбольный клуб "Каспий", сообщает пресс-служба актаусцев.

58-летний Костов прежде тренировал клубы "Добруджа" (Болгария), "Анортосис" (Кипр), "Олимпиакос" (Кипр), АЕК (Кипр), "Бананц" (Армения), "Металлург" (Украина), "Левски" (Болгария), "Карпаты" (Украина), "Таврия" (Украина), "Тосно" (Россия), "Ботев" (Болгария), "Сталь" (Украина), "Шахтер" (Казахстан).

В своей игровой карьере он становился трехкратным чемпионом Болгарии и двукратным обладателем Кубка Болгарии, в роли тренера завоевывал Кубок Кипра.

Напомним, что "Каспий" стал восьмым в КПЛ-2021, а его предыдущий тренер из Сербии Срджан Благоевич ушел в "Астану".