Карпович покинет КПЛ? Ему интересен вариант с зарубежным чемпионатом

Теперь уже бывший главный тренер "Елимая" Андрей Карпович остается востребован внутри Казахстана, однако сам специалист может выбрать другое направление карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После продолжительного периода работы в "Елимае" Карпович намерен тщательно обдумать свое следующее направление в карьере. В чемпионате Казахстана тренер, вероятно, рассмотрит лишь клубы с высокими амбициями и задачами, который потенциально способны бороться за чемпионский титул.

Но в приоритете для Карповича вариант с работой в зарубежном клубе, в частности, в чемпионате России. Для специалиста это стало бы новым вызовом и он готов рассмотреть предложения в том числе из первой лиги. Ранее Андрей Владимирович сам не раз публично говорил о желании поработать в российском чемпионате, где выше уровень инфраструктуры и конкуренции.

"Елимай", который в течение сезона возглавлял Карпович, финишировал на шестой позиции с 45 очками. В тренерской карьере, помимо клуба из Семея, Карпович возглавлял "Окжетпес", "Кызылжар" и "Актобе", также непродолжительное время работал главным тренером "Кайрата" и сборной Казахстана.

В "Актобе" тренер завоевывал серебряные и бронзовые медали, а "Кызылжар" и "Елимай" выводил в еврокубки.