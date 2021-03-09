Финальный матч Суперкубка Казахстана был украшен эмоциями, оригинальными заменами тренеров, голами со стандартов и серией пенальти. Корреспондент Vesti.kz побывал в Туркестане и зафиксировал, как "Тобол" и "Астана" сражались за первый трофей в сезоне. В сюжете также представлено интервью с президентом ПФЛК Олжасом Абраевым.

Напомним, что в турнире также принимали участие карагандинский "Шахтер" и алматинский "Кайрат", которые ранее выявили победителя в борьбе за третье место (команда Шпилевского выиграла со счетом 2:1). Также отметим, что победитель Суперкубка страны "Тобол" получит 25 миллионов тенге в качестве призовых.