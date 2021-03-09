Капитанский дух Нургалиева, эмоции "Астаны", комментарий Абраева. Как прошел финал Суперкубка Казахстана

Видеорепортаж из Туркестана.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:15

Финальный матч Суперкубка Казахстана был украшен эмоциями, оригинальными заменами тренеров, голами со стандартов и серией пенальти. Корреспондент Vesti.kz побывал в Туркестане и зафиксировал, как "Тобол" и "Астана" сражались за первый трофей в сезоне. В сюжете также представлено интервью с президентом ПФЛК Олжасом Абраевым.  

Напомним, что в турнире также принимали участие карагандинский "Шахтер" и алматинский "Кайрат", которые ранее выявили победителя в борьбе за третье место (команда Шпилевского выиграла со счетом 2:1). Также отметим, что победитель Суперкубка страны "Тобол" получит  25 миллионов тенге в качестве призовых. 

Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Абраев Олжас Астана ФК Суперкубок Казахстана
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:15
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