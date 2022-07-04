Капитан "Кайрата" португалец Рикарду Алвеш в интервью Sports.ru высказался о стадионах, на которых проходят матчи КПЛ.
- Ты уже год играешь в Казахстане. Расскажи о состоянии футбольной инфраструктуры.
- В основном стадионы в Казахстане не очень хорошие. Отличные поля и стадионы у нас и у "Астаны". Также очень хороший стадион в "Актобе". У них еще и потрясающая атмосфера во время матчей. Остальные стадионы не такого хорошего качества.
Особенно страшно играть в Уральске, там ужасное синтетическое поле. Я думаю, ПФЛК не должна позволять "Акжайыку" играть на таком ужасном газоне. Недавно мы играли в Таразе, я тоже не понимаю, как на таком поле можно играть в футбол. Это же все связано со здоровьем игроков, очень легко получить травму на таком поле. Я не представляю, что кто-то еще и тренируется каждый день на таком газоне. Плохое качество полей не помогает футболистам.
Напомним, Алвеш с лета 2021 года выступает за "Кайрат". В этом сезоне он провел 13 матчей в КПЛ, в которых оформил шесть ассистов.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|2
|Актобе
|14
|8
|2
|4
|20-17
|26
|3
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|4
|Ордабасы
|14
|7
|2
|5
|21-14
|23
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|14
|5
|2
|7
|20-20
|17
|10
|Аксу Ак
|14
|5
|2
|7
|12-19
|17
|11
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
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