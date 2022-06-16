Капитан "Кайрата" и полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски обратился к поклонникам алматинцев после ухода из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Привет всем болельщикам "Кайрата"! Я хочу поблагодарить вас за поддержку и за все остальное! Я очень раду тому, что был частью этой команды! Удачи в следующей игре", - заявил польский легионер.
Напомним, Гуральски стал игроком "Кайрата" в январе 2020 года. С тех пор провел за него 37 матчей, в том числе четыре игры в рамках группового этапа Лиги конференций.
В 2020-м Гуральски в составе "Кайрата" завоевал золотые медали КПЛ, а год спустя выиграл Кубок страны.
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