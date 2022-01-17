Кандидат в сборную Казахстана покинул участника еврокубков ради другого клуба

Экс-защитник "Кызыл-Жара" Нурлан Даиров подписал контракт с "Таразом", сообщает Meta-ratings.kz.

Даиров стал первым новичком клуба после смены руководства и тренерского штаба жамбылцев. 26-летний защитник является воспитанником "Тараза", но ранее за родную команду не выступал, уехав в юношеском возрасте в "Кайрат".

Минувший сезон он начинал в составе "Турана", однако летом перебрался в "Кызыл-Жар" и помог петропавловцам завоевать путевку в Лигу конференций. Северяне готовы были заключить с кандидатом в сборную новый контракт, однако он пожелал вернуться домой.

В минувшем сезоне Даиров провел семь матчей в КПЛ.

Напомним, что в межсезонье наставником "Тараза" стал Нуркен Мазбаев, входивший до этого в тренерский штаб "Астаны".