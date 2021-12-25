Кандидат в сборную Казахстана перешел в другой клуб после неудачных переговоров по новому контракту

Универсальный игрок "Шахтера" Ескендир Кыбырай перешел в "Актобе", сообщает Meta-ratings.kz.

Срок соглашения - два года.

В составе "Шахтера" Кыбырай сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также в уходящем году он был впервые вызван в сборную Казахстана.

Ранее отмечалось, что он не может договориться с "горняками" о новом соглашении.

Напомним, что "Шахтер" на седьмом месте завершил чемпионат Казахстана-2021, а в квалификации Лиги конференций дошел до раунда плей-офф. "Актобе" стал шестым в КПЛ.