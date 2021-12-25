Кандидат в сборную Казахстана не может договориться с клубом о новом контракте

Крайний защитник Ескендир Кыбырай и карагандинский "Шахтер" обсуждают детали нового контракта, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что представили игрока требуют от руководителей клуба повышения личных условий. "Шахтер" же предлагает продлить трудовые отношения с прежней заработной платой.

Пока стороны не могут прийти к согласию, агенты предлагают услуги 24-летнего Кыбырая другим казахстанским клубам.

В минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. Также вызывался в сборную Казахстана на осенние матчи против Франции и Таджикистана.

Напомним, что "Шахтер" на седьмом месте завершил чемпионат Казахстана-2021, а в квалификации Лиги конференций дошел до раунда плей-офф.