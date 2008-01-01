Кандидат в сборную Казахстана из "Кайрата" определился с новым клубом

Бывший защитник алматинского "Кайрата" Нурлан Даиров может продолжить карьеру в "Таразе", сообщает KazFootball.kz.

В данный момент футболист находится в расположении жамбылского клуба. Контракт кандидата в сборную Казахстана с "Кайратом" подошел к концу.

Даиров является воспитанником "Кайрата". В 2012 году защитник начал выступать за дублирующий состав клуба. Дебют в премьер-лиге случился в 2016 году в игре против "Ордабасы". За основной состав "желто-черных" провел шесть матчей.

С 2017-го по 2019 год выступал за кокшетауский "Окжетпес".