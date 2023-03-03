Камбэк Исламхана, скандал "Астаны" и страдания "Актобе". Пять вопросов перед матчами первого тура КПЛ-2023

Уже завтра, 4 марта, стартует новый сезон казахстанской премьер-лиги (КПЛ). 14 команд будут бороться за выполнение своих задач: у кого-то это борьба за чемпионство и медали, а у некоторых - сохранение прописки в высшем дивизионе. Но самое интересное будет в стартовых турах, ведь крайне важно начать сезон успешно. Корреспондент Vesti.kz задается пятью вопросами перед стартом КПЛ-2023.

Игры первого тура состоятся в субботу и воскресенье. 4 марта сыграют "Ордабасы" - "Каспий" (14:00), "Жетысу" - "Актобе" (16:00), "Тобол" - "Аксу" (18:00) и "Астана" - "Шахтер" (20:00). 5 марта пройдут оставшиеся игры: "Мактаарал" - "Окжетпес" (15:00), "Кайрат" - "Атырау" (17:00) и "Кайсар" - "Кызыл-Жар" (19:00).

Первым матчем нового сезона в КПЛ станет игра между шымкентским "Ордабасы" и актауским "Каспием". Южане уже сыграли в Суперкубке Казахстана, где проиграли "Астане" (1:2), и тогда на поле они не смогли рассчитывать на звездного новичка Бауыржана Исламхана, вернувшегося в клубный футбол после отбытия двухлетней дисквалификации.

Но теперь 30-летнего полузащитника официально заявили на сезон, и он может сыграть в матче КПЛ впервые с 10 ноября 2019 года. Прошло 1210 дней, и теперь Исламхан может вновь сыграть в родном чемпионате, правда, за новую команду.

Посмотрим, сможет ли Бауыржан моментально ворваться в сезон с результативными действиями. Если у него получится забить, то он сильно расстроит своего экс-наставника Кахабера Цхададзе, который сейчас возглавляет "Каспий".

Прервут ли "проклятие первого тура" футболисты "Актобе"?

Разумеется, фанаты "Актобе" ждут многого от своей команды в новом сезоне. В прошлом году подопечным Андрея Карповича не хватило немного, чтобы стать чемпионами. Теперь поклонники команды ждут от своих любимцев удачного старта сезона.

"Актобе" будет непросто, хоть они и сыграют со скромным по составу и возможностям "Жетысу", только вернувшимся из первой лиги и пока не имеющим доступа к своему родному стадиону. Достаточно вспомнить, что актюбинцы не побеждали в первом туре КПЛ уже пять лет. В сезоне-2018 команда в гостях минимально обыграла "Кайсар" - 1:0.

В 2019-м клуб был разгромлен "Астаной" (1:4), а год спустя вовсе играл в первой лиге. В 2021-м "красно-белые" в стартовом туре поделили очки с "Каспием" (1:1), а в прошлом году проиграли "Кайрату" (0:2). Фанаты явно заждались успешного начала сезона.

Разобранный "Тобол" или усиленный "Аксу"?

Одним из интереснейших должен получиться матч между костанайским "Тоболом" и павлодарским "Аксу". Первые были одними из фаворитов на звание чемпиона в последние годы, но сейчас их состав выглядит куда скромнее, да и амбиции тоже. Далеко не все верят, что костанайцам удастся вновь оказаться в топ-3 по итогам сезона.

Если в прошлом сезоне общая трансферная стоимость игроков "Тобола" превышала 16 миллионов евро, то сейчас она равна 6,3 миллиона. Из команды по разным причинам ушли многие игроки: Александр Мокин, Алекса Аманович, Сергей Малый, Жарко Томашевич, Душан Йованчич, Асхат Тагыберген, Владислав Васильев, Айбар Жаксылыков, Зоран Тошич и не только. Равносильную замену каждому костанайцы так и не нашли.

А вот "Аксу", напротив, заметно усилился и намерен "пошуметь" в новом сезоне. Подписание таких игроков, как Елдос Ахметов, Рамазан Оразов, Брайан Сильва, Султан Сагнаев, Артур Мурза и Динмухамед Караман сделало эту команду только интереснее. Посмотрим, как обновленный состав "Аксу" сыграет в гостях с разобранным, относительно прошлогоднего костяка, "Тоболом".

"Астана" - "Шахтер" вновь в первом туре: на этот раз без скандала?

5 марта прошлого года "Астана" и "Шахтер" начали новый сезон КПЛ. Игра завершилась нулевой ничьей, но омрачилась скандалом. В конце матча тогдашний тренер столичных Срджан Благоевич по ошибке выпустил на поле седьмого легионера. В итоге "Астане" было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Спустя 364 дня эти команды вновь сыграют друг с другом в рамках первого тура чемпионата, причем на том же стадионе "Астана Арена". Сейчас "сине-желтых" тренирует уже Григорий Бабаян. И если он вдруг решится выпустить седьмого легионера на поле, то таких санкций уже не будет - с этого сезона команды могут задействовать одновременно до семи легионеров.

Вряд ли в ближайшее время в КПЛ что-то подобное повторится. Но все же интересное наблюдение, ведь "Астана" и "Шахтер" второй год подряд начинают сезон КПЛ с очного матча на поле столичных.

Станет ли "Окжетпес" любимым клубом Кабананги?

Спустя три с половиной года в чемпионат Казахстана вернулся конголезский форвард Джуниор Кабананга. Правда, играет он теперь не за "Астану", а за "Мактаарал". Уже в воскресенье африканский нападающий может вновь ощутить атмосферу игры в КПЛ.

За свою карьеру Джуниор забивал разным командам из разных стран в многочисленных турнирах. Но больше остальных от его точных ударов пострадали бельгийский "Зюлте-Варегем", карагандинский "Шахтер", "Актобе" и кокшетауский "Окжетпес". Этим командам он забил по пять голов.

И как радостно Кабананге возвращаться в КПЛ матчем с одним из этих клубов - "Окжетпесом". За всю карьеру он играл с "синегорцами" девять раз и не проиграл ни разу (семь побед, две ничьих). В этих встречах Джуниор забил пять голов и отметился одним ассистом.

Ответы на все вопросы мы узнаем уже в ближайшие два дня. А пока, пользуясь случаем, поздравляем всех любителей казахстанского футбола с началом нового сезона КПЛ!

Фото: ФК "Ордабасы" (1), ФК "Кайрат" (2), ФК "Аксу" (3), ФК "Астана" (4,5)©️

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