Жоао Пауло, Вагнер Лав, Штрели Мамба и другие. Кто будет бороться в гонке бомбардиров КПЛ-2021?

В КПЛ-2021 намечается интересная дуэль в гонке бомбардиров между несколькими игроками. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, кто может стать наиболее результативным в чемпионате.

Нападающий "Ордабасы" Жоао Пауло за два сезона в Казахстане суммарно забил 27 мячей. В прошлом году бразилец с 12 голами стал лучшим снайпером чемпионата и, судя по результатам в текущее межсезонье, не намерен сбавлять обороты. На сборах в Турции он отличился семь раз. Причем в игре с владикавказской "Аланией" на его счету покер. "Ордабасы" сохранил форварда у себя, обозначив его главной ударной силой команды в предстоящем сезоне.

Соотечественник Пауло Вагнер Лав из "Кайрата", несмотря на возраст (в июне ему исполнится 37 лет), способен повести борьбу в гонке бомбардиров. В предыдущем сезоне Лав забил семь голов, присоединившись к "желто-черным" по ходу чемпионата.

Еще один форвард "Кайрата" Штрели Мамба, имеющий опыт выступлений в немецкой Бундеслиге, стал первым и пока единственным новичком алматинцев в текущее межсезонье. Пока себя он никак не проявил на предсезонных сборах. Но стоит полагать, что его потенциал позволит вмешаться в гонку самых метких игроков.

Костанайский "Тобол" подписал грузинского форварда Элгуджу Лобжанидзе, который незадолго до конца КПЛ-2020 ушел из "Кайсара". Но восемь голов все равно позволили ему войти в топ-4 лучших бомбардиров чемпионата. О силе Лобжанидзе говорит не только результативность предыдущего сезона, но и восемь точных ударов за "Тараз" в КПЛ-2019.

Другой игрок "Тобола" - вингер Жереми Манзорро ранее выступал в Казахстане за "Иртыш" и "Шахтер". По ходу прошлого сезона он перешел в "Тобол". За два сезона француз забил 11 мячей, в том числе четыре гола в составе костанайцев. Вполне вероятно, что, имея стабильное место в "Тоболе" в КПЛ-2021, он будет способен на большее.

"Кайсар" подписал контракт с армянским атакующим полузащитником Гегамом Кадымяном. В 2020-м он играл за белорусский "Неман" и стал лучшим бомбардиром клуба. На счету Кадымяна 12 мячей. Игрок, появление которого в Казахстане Vesti.kz предположили еще в конце прошлого года, попал в топ-4 лучших снайперов чемпионата Беларуси.

Результативный форвард Игорь Сергеев будет защищать цвета "Актобе". 27-летний игрок является лучшим бомбардиром "Пахтакора" в истории чемпионатов Узбекистана (свыше 100 голов).

Вероятно, что в гонку бомбардиров может вмешаться один из лидеров "Астаны" Марин Томасов, который после ярких выступлений в предыдущие сезоны, в КПЛ-2020 был не похож сам на себя. Не стоит сбрасывать со счетов и Айбара Жаксылыкова. Но тут надо быть объективным - в новом сезоне у лидера "Жетысу" не будет предыдущей поддержки, поскольку состав талдыкорганцев обновился почти полностью. Подбор игроков семиреченцев ввиду сокращения бюджета будет более скромным, чем в предыдущие годы.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом КПЛ стал алматинский "Кайрат". Серебряные награды завоевал "Тобол", а бронзовые - "Астана". Единственным неудачником премьер-лиги оказался кокшетауский "Окжетпес".

Перед новым сезоном премьер-лига была расширена с 12 до 14 клубов. Из первой лиги вернулись "Атырау" и "Актобе", а "Арыс" из Туркестанской области и "Акжайык" являются кандидатами на участие в КПЛ-2021.

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