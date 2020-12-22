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Лучший бомбардир с истекающим контрактом. Почему армянский вингер должен заинтересовать клубы КПЛ

Он выступал в чемпионате Беларуси.

Лучший бомбардир с истекающим контрактом. Почему армянский вингер должен заинтересовать клубы КПЛ
Гегам Кадимян. Фото: ФК "Неман"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Левый вингер сборной Армении Гегам Кадимян, выступавший в чемпионате Беларуси за "Неман", скоро станет свободным агентом. Корреспондент Vesti.kz разбирает, благодаря чему он может заинтересовать клубы КПЛ.

28-летний футболист в марте 2020 года подписал с "Неманом" контракт, который, по данным Transfermarkt, заканчивается в конце года. Информации о продлении соглашения пока не было. Соответственно, стоит полагать, что Кадимян совсем скоро станет свободным агентом и может заинтересовать клубы КПЛ, где в последние годы армяне выступают довольно успешно. Самое главное, у него нужный паспорт, по которому он не будет считаться легионером в Казахстане.


Кадимян значительную часть карьеры провел в чемпионате Украины, где проживал с 14-летнего возраста. Самыми знаменитыми клубами, в которых он выступал, стали "Олимпик" (Донецк), "Карпаты" (Львов), "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава) и киевский "Арсенал".

На родине Кадимян поиграл в составе ереванского "Алашкерта". В чемпионате Беларуси игрок провел 29 матчей в прошедшем сезоне и забил 12 голов за "Неман", став лучшим бомбардиром клуба, и вошел в топ-3 чемпионата. Кроме того, он стал лучшим в "Немане" по системе "гол+пас" (12+6). Transfermarkt оценивает армянского футболиста в 600 тысяч евро.



В составе сборной Армении, за которую Кадимян дебютировал в 2016 году, на его счету 13 матчей и два гола. В последней Лиге наций он сыграл три матча.

В прошлую зиму "Неман" уже делегировал в КПЛ лучшего игрока сезона-2019 Гулжигита Алыкулова. Кыргызстанец быстро стал своим в "Кайрате" и помог алматинскому клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство. У Кадимяна есть хороший пример.

 

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Метки:
Беларусь КПЛ-2020 Армения Украина Лига наций Кайрат ФК Кыргызстан

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