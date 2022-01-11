Первый тренер защитника "Кайрата" Нуралы Алипа Ержан Джамбиров поделился мнением относительно своего ученика и его возможного перехода в "Зенит", передает Metaratings.

22-летний футболист, который имеет опыт выступления за сборную Казахстана, получил приглашение от российского клуба и через пару дней отправится на сбор в Дубай.

- Какие эмоции испытали, когда узнали, что Нуралы поедет на просмотр в "Зенит"?

- Узнал я об этом две недели назад и, само собой, обрадовался. Для меня, как для первого тренера, это большой успех, даже если это просто просмотр. У меня от этого только положительные эмоции, потому что он первый воспитанник из Актау, который едет в РПЛ, в такой большой клуб. Я очень надеюсь, что он себя проявит на просмотре и ему дадут шанс показать себя. Парень молодой, за плечами есть уже матчи за сборную Казахстана, за "Кайрат" в Лиге конференций.

- Какие сильные стороны выделите у Нуралы? Чем он может впечатлить Сергея Семака?

- Стоит сказать, что Нуралы начинал играть нападающим. В 2009 году, когда я принял группу 1999 года рождения, во всех турнирах он становился либо лучшим нападающим, либо бомбардиром. В 2015 году, когда я переезжал в Астану, я попросил селекционеров "Кайрата", чтобы они просмотрели Нуралы для академии, пригласили его на просмотр. Нуралы проявил себя на просмотре, попал в академию и там его начали наигрывать на других позициях. Он стал опорным полузащитником, после попал в дубль, где играл уже центрального защитника. Его сильные стороны - характер и позиционная игра. Думаю, что как раз за счет своего сильного характера он себя проявит. Нуралы сирота, в десять лет у него умер отец, в двенадцать - мама. Но, несмотря на эти жизненные трудности, за счет своего характера он дорос до такого человека, которым сейчас является.

- Какой совет вы ему дадите на первом сборе с "Зенитом"?

- Мы каждый день с ним на связи. Совет у меня для него только один: "Не бояться ничего, работать до седьмого пота. Не смотреть на бутсы именитых футболистов, а работать с ними наравне".